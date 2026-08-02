İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yıllarca dinimizi perde, mukaddesatımızı maske, milletimizin temiz duygularını ise ihanetlerine araç yaptılar. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir." paylaşımında bulundu.

Çiftçi açıklamasında şunları kaydetti: "15 Temmuz gecesi Marmaris’te Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe’nin kimliği, Emniyet Teşkilatımızın hassas, sabırlı ve titiz çalışmalarıyla tespit edilmiş; kahraman polislerimizin operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edilmiştir.

Adım adım takip edilen hainin, kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin; zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır.

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Hain Burkay Karatepe hakkında;

-'Cumhurbaşkanına Suikast',

-'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs'”,

-'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme'”,

-'Askerî Ceza Kanununa Muhalefet',

-'Silahla, Birden Fazla Kişiyle Birlikte Konutta Geceleyin Yağma',

-'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve

-'Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüzde adli işlemlere başlanmıştır.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yükselen Türkiye Yüzyılı; vesayetin, darbenin ve ihanetten medet umanların değil, milletin iradesinin yüzyılıdır.

Muhterem Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır.

Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız!"