6 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze sahilinde Filistinlileri hedef aldığı saldırıda yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi ile 14 yaralının Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırı "katliam" olarak nitelendirilerek, bunun sivillerin hedef alınması ve Filistinlilere yönelik saldırıların sürdürülmesi kapsamında gerçekleştiği vurgulandı.

AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı, İsrail ordusunun Gazze kentindeki limanda bulunan bir kafeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Kaynak, saldırıda biri çocuk 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 14'ten fazla kişinin de yaralandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasını istemişti.

*Fotoğraf: AA, temsilidir