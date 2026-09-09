ABD Başkanı Trump'tan dört Beyaz Saray çalışanına Noel hediyesi

ABD Başkan Donald Trump'ın, yönetim tarafından yayımlanan yeni mali bildirimlere göre Beyaz Saray'daki dört çalışanına yüklü miktarda Noel hediyesi verdiği ortaya çıktı.

Beyaz Saray yönetici asistanı Natalie Harp, iletişim danışmanı Margo Martin ve Oval Ofis operasyonlarından sorumlu direktör yardımcısı Chamberlain Harris'e 45'er bin dolar, Oval Ofis operasyonlarından sorumlu direktör Walt Nauta'ya ise 20 bin dolar verildiği, yönetim tarafından geçen hafta yayımlanan çalışanların yıllık mali bildirim formlarında belirtildi. Beyaz Saray’ın Kongre’ye sunduğu maaş bildirimine göre Harp, Martin ve Harris yıllık 150 bin dolar, Nauta ise yılda 175 bin dolar maaş alıyor.

Natalie Harp

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"TRUMP UZUN SÜREDİR ÇEVRESİNDEKİLERE NOEL HEDİYESİ VERİR"

Associated Press'e isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın "hükümette görev yaptığı dönemlerde ve özel sektörde bulunduğu süre boyunca, çevresindeki insanlara, zaman zaman çalışanları ve yardımcıları da dahil olmak üzere, Noel hediyesi verme konusunda uzun süredir devam eden bir uygulaması" olduğunu söyledi.

Yetkili, başka Beyaz Saray çalışanlarının da başkandan benzer hediyeler alıp almadığını söylemedi. Ancak nakit hediyelerin "kişilerin resmi hükümet görevleriyle bağlantılı olmadığını ve bu nedenle ilgili yasal ve etik standartlar kapsamında tamamen izin verilebilir nitelikte olduğunu" belirtti.

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Hediyelere ilişkin mali bildirimler, The Washington Post tarafından ilk kez haberleştirildi.

Harp, Trump'ın yanında sürekli görülen isimlerden biri. Başkanın önemli bilgileri ekrandan okumak yerine kağıt üzerinde okumayı tercih etmesi nedeniyle yanında taşınabilir bir yazıcı bulundurmasıyla biliniyor.

Martin, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk döneminden bu yana onun için çalışıyor. İlk dönemde Beyaz Saray basın asistanı olarak görevine başlayan Martin, Trump'ın 2020 seçimlerinde Demokrat Joe Biden'a yenilmesinin ardından medya operasyonlarının yürütülmesine yardımcı olmak üzere Trump ile birlikte Florida'nın Palm Beach kentine gitti. Trump'ın 2024'teki zaferinin ardından Beyaz Saray'a geri döndü.

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Trump, bu yılın başlarında Harris'i, başkanın Beyaz Saray'daki balo salonu projesini denetleyen ABD Güzel Sanatlar Komisyonu'nda görev yapmak üzere atadı.