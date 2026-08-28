Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump, uzay çalışmalarını geliştirmek için yeni akademi kuracak

        ABD Başkanı Trump, uzay çalışmalarını geliştirmek için yeni akademi kuracak

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin uzay çalışmalarını desteklemek amacıyla "ABD Uzay Akademisi" kurulacağını açıklarken, Ay görevleri ve uzay alanındaki yatırımların artırılacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 21:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'tan ABD Uzay Akademisi adımı

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin uzay çalışmalarında yeni bir dönemin başlayacağını belirterek "ABD Uzay Akademisi" kurulacağını açıkladı.

        Trump, Texas eyaletinin Houston kentindeki ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ABD’nin uzay çalışmalarında halen atması gereken önemli adımlar bulunduğunu ifade etti.

        ABD UZAY AKADEMİSİ İÇİN İMZA ATACAK

        ABD Başkanı Trump, 2019 yılında kurulmasına öncülük ettiği ABD Uzay Kuvvetlerinin uzay çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Ay’a ulaşmanın uzay araştırmaları açısından önemli bir hedef olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyleyen Trump, çalışmaları daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla "ABD Uzay Akademisi" kurulması için imza atacağını duyurdu.

        ARTEMİS II EKİBİNE KONGRE ONUR MADALYASI

        Törenin ardından Trump, Artemis II Ay görevinde yer alan astronotlara Kongre Onur Madalyası takdim etti.

        Yaklaşık 50 yıllık aranın ardından gerçekleştirilen ilk insanlı Ay görevinin insanlık açısından tarihi bir adım olduğunu belirten Trump, uzay araştırmalarının önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        1 Nisan’da göreve başlayan Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde gerçekleştirdiği 10 günlük görev uçuşunda yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre mesafe katetti.

        Dört astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay’ın daha önce görüntülenmeyen bölgelerini inceledi ve gelecekteki görevlerde iniş yapılabilecek alanlara yönelik araştırmalar gerçekleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        #ABD uzay akademisi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fethiye'de orman yangını!
        Fethiye'de orman yangını!
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        Filenin Sultanları ilk kez mağlup!
        610 gramlık bebeğe yaşam mücadelesi
        610 gramlık bebeğe yaşam mücadelesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası