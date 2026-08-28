ABD Başkanı Trump, uzay çalışmalarını geliştirmek için yeni akademi kuracak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin uzay çalışmalarında yeni bir dönemin başlayacağını belirterek "ABD Uzay Akademisi" kurulacağını açıkladı.

Trump, Texas eyaletinin Houston kentindeki ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ABD’nin uzay çalışmalarında halen atması gereken önemli adımlar bulunduğunu ifade etti.

ABD UZAY AKADEMİSİ İÇİN İMZA ATACAK

ABD Başkanı Trump, 2019 yılında kurulmasına öncülük ettiği ABD Uzay Kuvvetlerinin uzay çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

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Ay’a ulaşmanın uzay araştırmaları açısından önemli bir hedef olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyleyen Trump, çalışmaları daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla "ABD Uzay Akademisi" kurulması için imza atacağını duyurdu.

ARTEMİS II EKİBİNE KONGRE ONUR MADALYASI

Törenin ardından Trump, Artemis II Ay görevinde yer alan astronotlara Kongre Onur Madalyası takdim etti.

Yaklaşık 50 yıllık aranın ardından gerçekleştirilen ilk insanlı Ay görevinin insanlık açısından tarihi bir adım olduğunu belirten Trump, uzay araştırmalarının önemine dikkat çekti.

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1 Nisan’da göreve başlayan Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde gerçekleştirdiği 10 günlük görev uçuşunda yaklaşık 1 milyon 118 bin kilometre mesafe katetti.

Dört astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay’ın daha önce görüntülenmeyen bölgelerini inceledi ve gelecekteki görevlerde iniş yapılabilecek alanlara yönelik araştırmalar gerçekleştirdi.