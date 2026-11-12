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        Haberler Dünya ABD'de Epstein dosyalarına ilişkin yeni yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oylamaya taşınacak

        ABD'de Epstein dosyalarına ilişkin yeni yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oylamaya taşınacak

        ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, Jeffrey Epstein'e ilişkin belgelerin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin yeni düzenlemeler öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisinde oylanmasına imkan tanıyacak imza sayısına ulaşıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor

        Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, "Epstein Dosyalarında Şeffaflık Yasası II" adlı tasarının oylamaya sunulmasını sağlamak amacıyla başlattığı imza girişiminde gerekli çoğunluğa ulaşıldığını belirtti.

        Tasarıyı kısa süre içinde Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunmak için Demokrat Kongre üyeleriyle çalıştığını anlatan Massie, girişime 214 Demokrat ve 4 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesinin destek verdiğini bildirdi.

        Ancak 218 imzaya ulaşılması, tasarının doğrudan kabul edildiği anlamına gelmiyor. Tasarının yasalaşabilmesi için önce Temsilciler Meclisi'nden, ardından Senato'dan geçmesi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

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        Gerekli imza sayısına ulaşılmasıyla tasarının aralık ayının başlarında Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulması bekleniyor.

        "Epstein Dosyalarında Şeffaflık Yasası"

        Massie ve Demokrat Kongre Üyesi Ro Khanna'nın öncülüğünde hazırlanan ilk "Epstein Dosyalarında Şeffaflık Yasası", ABD Kongresi'nde kabul edilmiş ve Trump'ın imzasıyla Kasım 2025'te yürürlüğe girmişti.

        Yasa, mağdurların korunması ve devam eden soruşturmalar gibi sınırlı istisnalar dışında, Adalet Bakanlığının Epstein'e ilişkin soruşturma belgelerini 19 Aralık 2025'e kadar kamuoyuna açıklamasını zorunlu kılmıştı.

        Öte yandan Massie, mevcut yasanın yeterince uygulanmadığını savunarak, yeni düzenlemeyle belgelerin açıklanmasına ilişkin yükümlülüklerin yargı yoluyla denetlenmesini amaçladıklarını belirtmişti.

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        Jeffrey Epstein olayı

        18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

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        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

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        #Epstein
        #trump
        #ABD
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