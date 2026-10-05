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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'a güvenlik taahhütlerini sürdüreceklerini belirtti

        ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'a güvenlik taahhütlerini sürdüreceklerini belirtti

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Husilerin, Suudi Arabistan'a saldırması durumunda "ABD'nin Suudi Arabistan ile bir savunma ve güvenlik anlaşması var ve biz buna bağlı kalmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 20:24 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan'a güvenlik taahhütleri sürecek

        Rubio, Avrupa ülkelerine gerçekleştireceği ziyaret öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Husilerin saldırıları karşısında "kendini savunma hakkı" olduğunu vurguladı.

        Bakan Rubio, "ABD'nin Suudi Arabistan ile bir savunma ve güvenlik anlaşması var ve biz buna bağlı kalmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Babülmendeb Boğazı çevresindeki kontrol konusuna değinen Rubio, hem Yemen'in hem de Suudi Arabistan'ın deniz koridoru yakınlarında Husi hakimiyetini istemediklerini ifade etti.

        Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Raşad el-Alimi, bugün başkent Sana'nın kontrolünü tekrar kazanmak için Husi güçlerine yönelik askeri bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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        Yemen ordusu birlikleri, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan kritik bir denizcilik koridoru konumundaki Babülmendeb Boğazı boyunca stratejik konumları ele geçirdiklerini bildirmişti.

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        #rubio
        #haberler
        #ABD
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