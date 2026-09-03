ABD'li Temsilci Witkoff'un BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ile İran'a ticari baskıyı görüştüğü iddiası

Axios sitesinin haberine göre isimleri paylaşılmayan kaynaklar konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kaynaklar, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Washington'ın Tahran'a yönelik "ekonomik dışlama operasyonunu" duyurmasından günler sonra Witkoff'un, bin Zayid ile "İran'a yönelik sonraki adımları" görüştüğünü ileri sürdü.

Görüşmenin geçen hafta sonu İtalya'nın Sardinya Adası'nda gerçekleştiğini ifade eden kaynaklar, ABD Hazine Bakanı Bessent'in de "ekonomik dışlama operasyonunu" duyurmadan önce bin Zayid ile telefonda görüştüğünü iddia etti.

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Kaynaklar, BAE'li yetkililerin ABD yönetimine, "İran'a yönelik herhangi bir baskı politikasının bu ülkeyle ticaret yapan tüm ülkeleri içermesi gerektiğini" söylediğini öne sürdü.

BAE Dışişleri Bakanlığı, 18 Ağustos'ta İran'la tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, 24 Ağustos'ta, İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla "ekonomik dışlama" operasyonu başlattıklarını, İran ile iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.