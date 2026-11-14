ABD, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarını artan Husi saldırılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı
ABD, Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırısı tehditleri nedeniyle ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Sivil havalimanları ve kritik altyapıların hedef alınabileceğine dikkat çekilen açıklamada, ABD vatandaşlarından yüksek düzeyde dikkatli olmaları istendi
ABD, Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırısı tehditleri nedeniyle ülke genelinde güvenlik uyarısı yayımladı. ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin sivil havalimanları ve kritik altyapılara yönelik saldırılarının can kayıplarına ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açtığı hatırlatıldı. Saldırıların hızla yayılabileceği belirtilerek ülkedeki ABD vatandaşlarından yüksek düzeyde dikkatli olmaları istendi.
HAVALİMANLARINI KULLANACAK VATANDAŞLARA UYARI
Açıklamada, Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanacak ABD vatandaşlarının Husi saldırısı tehditlerine karşı azami özen göstermeleri gerektiği vurgulandı. Yolculara uçuş durumlarını doğrudan hava yolu şirketlerinden ve havalimanı yetkililerinden teyit etmeleri tavsiye edildi. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 23 Ekim'de iç hat seferleri ve Suudi hava yolu şirketlerinin bazı uluslararası uçuşları için kısmen yeniden hizmete açıldığı belirtildi.
ABD PERSONELİNE SEYAHAT KISITLAMASI
ABD Dışişleri Bakanlığının 23 Ekim'de acil görevde bulunmayan hükümet personeli ile aile üyelerinin Suudi Arabistan'dan ayrılması talimatını verdiği hatırlatıldı. Ülkede görev yapan ABD hükümet çalışanlarının herhangi bir Suudi havalimanını kullanabilmeleri için misyon şefinden özel izin almaları gerektiği, Yemen sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafedeki bölgelere seyahat etmelerinin ise yasaklandığı aktarıldı.
Açıklamada, Bahreyn'e geçişin sağlandığı Kral Fahd dahil tüm kara sınır kapılarının açık olduğu belirtilirken, ABD vatandaşlarına Suudi Arabistan Sivil Savunma tarafından yayımlanan acil durum uyarılarını takip etmeleri tavsiye edildi.