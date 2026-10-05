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        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: İşgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: İşgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz

        AK Parti Sözcüsü Çelik, "Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonlara tepki gösterdi.

        Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz.

        İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez.

        Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız."

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        #Ömer Çelik
        #israil
        #haberler
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