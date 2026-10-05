AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: İşgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonlara tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz.

Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz.



İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu… — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 5, 2026

İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez.

Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız."