Almanya Başbakanı Merz, Putin’e "Ukrayna'daki savaşı durdurması" çağrısında bulundu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna’ya dayanışma ziyaretinde bulunduğu Kiev’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e "savaşı durdurma" çağrısı yaptı.

Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen Merz, burada yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin’e seslenerek, "Bu anlamsız savaşı durdurun. Savaşın sona ermesi konusunda görüşmeye hazırız ancak Ukrayna’daki sivil halka yönelik bu barbarca saldırılar sona ermeli." ifadesini kullandı.

Merz, Kiev’de yaşananların savaşın Ukrayna’daki günlük hayat üzerindeki etkisini gösterdiğine işaret ederek, "Burada her gün savaş suçları işleniyor." dedi.

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Binlerce önleme dronunun teslim edilmesi bekleniyor

Alman hükümetinin planına göre, Ukrayna’ya yaklaşık 1 milyar avro tutarında askeri destek sağlanacak. Bu kapsamda, Rusya’nın özellikle hızlı savaş dronlarına karşı kullanılmak üzere binlerce önleme dronunun teslim edilmesi planlanıyor.

Rusya’nın cephe gerisindeki ikmal hatlarına karşı kullanılabilecek uzun menzilli silahların üretiminin hızlandırılması da öngörülüyor.

Almanya, Ukrayna ile ortak silah ve insansız hava aracı üretiminin geliştirilmesi konusunda da işbirliğini genişletmeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra Rus saldırılarında tahrip edilen elektrik santrallerinin onarımı ve yeniden inşası için 350 milyon avro ayrılacak. Böylece açıklanan yeni askeri ve enerji desteği toplamı 1,35 milyar avroya ulaşacak.

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Almanya, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kiev’in en önemli destekçileri arasında yer alıyor.

Almanya’nın şimdiye kadar Ukrayna’ya sağladığı toplam destek 43 milyar avroyu aşmış durumda.