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        Almanya'da bir eyaletteki seçimi daha AfD kazandı

        Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 38,2 oyla birinci olurken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 35,5 ile ikinci sırada kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 03:10 Güncelleme:
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        Almanya'da bir eyaletteki seçimi daha AfD kazandı

        Almanya'da, Eyalet Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre yüzde 38,2 oyla AfD, Mecklenburg-Vorpommern'de seçimin galibi oldu.

        SPD'nin yüzde 35,5 oy aldığı seçimde Sol Parti (Die Linke) yüzde 6,5, Yeşiller ise yüzde 5,7 ile eyalet meclisine girmeyi başardı.

        AA'nın haberine göre, 71 sandalyenin bulunduğu Eyalet Meclisinde AfD 32 sandalyeyle en fazla üyeye sahip parti olurken, SPD 29, Sol Parti ve Yeşiller ise 5'er sandalyeyle temsil ediliyor.

        CDU BARAJI GEÇEMEDİ

        Başbakan Friedrich Merz'in genel başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 4,9 oy alarak yüzde 5 barajını aşamadı ve 1945'ten bu yana ilk kez bir eyalette meclise giremedi.

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        Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW) de yüzde 4,8 oy alarak baraj altında kaldı ve eyalet meclisine girmeyi başaramadı.

        Böylece AfD, ilk kez Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisindeki en güçlü siyasi güç konumuna geldi. Parti, 2021'deki seçimde aldığı yüzde 16,7'lik oy oranını 21,5 puan artırarak oylarını iki katından fazla yükseltti.

        BSW'nin de yüzde 5'lik barajı geçememesi, AfD'nin hükümet kurabilmesi açısından gerekli parlamento çoğunluğuna ulaşmasını zorlaştırdı.

        SPD İKİNCİ SIRADA

        Mecklenburg-Vorpommern'de yaklaşık 30 yıldır hükümette bulunan SPD ise 2021 seçimlerine göre oy kaybetmesine rağmen yüzde 35,5 ile ikinci sırada yer aldı.

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        SPD'nin oy oranı 2021'de yüzde 39,6 olmuştu.

        CDU'NUN EYALET SEÇİMLERİNDEKİ EN KÖTÜ SONUCU

        Seçimin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise CDU'nun yaşadığı ağır oy kaybı oldu.

        Yüzde 4,9 oy alarak Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisi'ne giremeyen CDU, 2021'de yüzde 13,3 oy almıştı.

        Böylece CDU, bir önceki seçime göre 8,4 puan kaybetti ve Federal Almanya tarihinde bir eyalet meclisi seçimindeki en düşük oy oranını aldı.

        YENİ HÜKÜMETİN NASIL KURULACAĞI BELİRSİZ

        Seçim sonuçları Mecklenburg-Vorpommern'de hükümet kurma sürecini de karmaşık hale getirdi.

        AfD'nin birinci parti olmasına rağmen tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle diğer partilerin tutumu belirleyici olacak.

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        SPD ve Sol Parti'nin mevcut hükümet ortaklığı yeni parlamentoda çoğunluğa sahip değil.

        CDU ve BSW'nin yüzde 5 barajının altında kalmasıyla birlikte, SPD, Sol Parti ve Yeşillerden oluşan bir koalisyon seçeneği parlamento aritmetiğinde önem kazandı.

        AfD'nin Mecklenburg-Vorpommern'de birinci parti konumuna yükselmesi, CDU'nun ise yüzde 5 barajının altında kalması, özellikle federal hükümet açısından seçim sonuçlarının siyasi yansımalarının tartışılmasına yol açtı.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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