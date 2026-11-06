Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Cumhurbaşkanı: Amerikan yardımının kesilmesi beni endişelendiriyor

        İsrail Cumhurbaşkanı: Amerikan yardımının kesilmesi beni endişelendiriyor

        ​​​​​​​İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik 4 milyar dolarlık yardımın durdurulması kararından önceden haberdar olmadığını belirterek, "Bu durum beni adeta yıldırım çarpmışa çevirdi." dedi. Herzog, "Amerikan yardımının kesilmesi konusu beni son derece endişelendiriyor. Hem de çok." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 00:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Amerikan yardımının kesilmesi endişelendiriyor"

        ​​​​​​​İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik 4 milyar dolarlık yardımın durdurulması kararından önceden haberdar olmadığını belirterek, "Bu durum beni adeta yıldırım çarpmışa çevirdi." dedi.

        The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail'de muhalefet bloğunun en güçlü partisi Yashar heyetiyle gerçekleştirdiği istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Herzog, "Amerikan yardımının kesilmesi konusu beni son derece endişelendiriyor. Hem de çok." dedi.

        Trump'ın ABD'de ara seçimlerin yapıldığı 3 Kasım günü İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın kesilmesi kararına ilişkin "Bu durum beni adeta yıldırım çarpmışa çevirdi." ifadelerini kullanan Herzog, Washington ile ilişkileri muhafaza etmek için İsrail'de hükümetin kurulması gerektiğini ve yeniden seçimlere gidilmemesi gerektiğini söyledi.

        REKLAM

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım günü ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

        Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanlığı: 327 şüpheli yakalandı! Dolandırıcılık operasyonu

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "21 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı" denildi.(DHA)

        #israil
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talebi
        Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talebi
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı