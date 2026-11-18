Forsa araştırma şirketinin RTL/NTV televizyon kanalı için 10-16 Kasım'da 2 bin 501 katılımcıyla yaptığı ankete göre, Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından memnun olmayanların oranı temmuz ayına göre 4 puan artarak yüzde 86'ya yükseldi. Hükümetin çalışmalarından memnun olanların oranı ise 6 puan gerileyerek yüzde 12'de kaldı.

CDU/CSU taraftarlarının yüzde 72'sinin ve SPD taraftarlarının yüzde 77'sinin hükümetin çalışmalarından memnun olmadığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 86'sı Başbakan Merz'in çalışmalarından memnun olmadığını belirtirken, çoğunluğu liderlik konusunda da zayıf olduğunu düşünüyor.

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Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 62'si Merz'in koalisyonda sözünü geçiremediğini düşünürken, aksini düşünenlerin oranı yüzde 31'de kaldı.

Katılımcıların yüzde 50'si hükümetin ülkeyi yönetme kapasitesine sahip olmadığını düşünürken, hükümeti bu açıdan yeterli bulanların oranı yüzde 47 oldu.

SPD taraftarlarının yüzde 75'i, CDU/CSU taraftarlarının yüzde 69'u ve Yeşiller Partisi taraftarlarının yüzde 67'si koalisyon hükümetini yönetme kapasitesine sahip bulurken, ana muhalefetteki Almanya için Alternatif (AfD) Partisi taraftarlarının yüzde 83'ü ve Sol Parti taraftarlarının yüzde 53'ü hükümeti bu açıdan yetersiz buldu.

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Ankete katılanların yüzde 57'si hiçbir partinin Almanya'nın sorunlarını çözemeyeceğini düşünürken, yüzde 12'si AfD'nin, yüzde 10'u CDU/CSU'nun, yüzde 7'si Yeşillerin, yüzde 6'sı Sol Parti'nin ve yüzde 5'i SPD'nin sorunları çözebileceğine inanıyor.

Partilerin oy desteğine ilişkin sonuçlarda ise AfD, yüzde 26 ile CDU/CSU'nun 5 puan önünde ilk sırada yer aldı. 23 Şubat 2025'te yapılan erken genel seçimde yüzde 28,6 oy oranıyla birinci çıkan CDU/CSU'nun anketteki oy desteği yüzde 21 olarak ölçüldü.

Yeşiller Partisi yüzde 16 ile üçüncü, hükümetin küçük ortağı SPD ise yüzde 13 ile dördüncü sırada yer aldı. Sol Parti'nin oy desteği yüzde 11 olarak ölçülürken, mecliste yer almayan Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy desteği yüzde 4 oldu.