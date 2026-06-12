Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Giriş: 12 Haziran 2026 - 20:39 Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüştü.
Görüşmelerde, ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiklerini, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.
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