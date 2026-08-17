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        Haberler Dünya Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

        Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 20:58 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

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