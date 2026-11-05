Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.
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"Yarım kalan işini tamamlayacak" Bir kadının feryadı!
Adana'da, boşandığı eşi 34 yaşındaki Ali Kaplan tarafından çocuklarının gözü önünde silahla vurulan 33 yaşındaki Dilan Öztürk, "Serbest kalırsa yarım kalan işini tamamlayacak. Ben çocuklarımla birlikte huzur ve güven içerisinde yaşamak istiyorum" dedi.(ANKA)