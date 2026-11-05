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        Haberler Dünya Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

        Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecini görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 18:09 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefon görüşmesi yaptı.

        Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

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        #türkiye
        #iran
        #ABD
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