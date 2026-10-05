Bakanlar Fidan ve Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Komite Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 'Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Giriş: 05 Ekim 2026 - 20:00 Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Riyad’da Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan 'Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.
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