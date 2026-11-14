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        Haberler Dünya Bilal Erdoğan, Lübnan'daki Türkmenlerle buluşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti

        Bilal Erdoğan, Lübnan'daki Türkmenlerle buluşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Lübnan'ın kuzeyindeki Kavaşra ve Aydamun Türkmen köylerini ziyaret etti. Türk bayraklarıyla karşılanan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 19:32 Güncelleme:
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        Bilal Erdoğan Lübnan Türkmen köylerinde

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, beraberindeki Türk heyetiyle Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bulunan Kavaşra ve Aydamun Türkmen köylerini ziyaret etti. Lübnan temaslarının son gününde ilk olarak Halba beldesinde Akkar Müftüsü Muhammed Bekkar Zekeriyya ile görüşen Erdoğan, ardından Türkmenlerin yaşadığı köylere geçti. Kavaşra'da ellerinde Türk bayrakları ve güller taşıyan Türkmenler tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan ve beraberindeki heyet için havai fişeklerin atıldığı bir tören düzenlendi. Ziyarete Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, TİKA Beyrut Koordinatörü Salih Burak Yurdakul, TİKA Beyrut Koordinatör Yardımcısı Serap Nayir ve Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal da katıldı.

        TÜRKİYE'DEN TÜRKMEN KÖYLERİNE İNSANİ YARDIM

        Kavaşra Belediye Başkanı Muhammed Abdullah ile görüşen Bilal Erdoğan, Lübnan'ın geleceğinin daha aydınlık olmasını temenni ederek yeni hükümetle ülkedeki şartların iyileşmesini umduğunu söyledi. Erdoğan, "Buradaki, ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı seven insanlara kendimizi çok yakın hissediyoruz. Onların bu sevgisine karşılık vermek istiyoruz. Biz de onları seviyoruz." dedi. Türkiye'den bölgeye ulaştırılan insani yardımlara da değinen Erdoğan, yardımların Türkmenlerin günlük yaşamlarına destek olmak amacıyla gönderildiğini belirtti. Eğitim alanındaki çalışmalara ilişkin ise Lübnanlı öğrencilerin Türkiye Bursları aracılığıyla Türkiye'de eğitim alabildiğini, Türkmen çocukların Türkçe öğrenmelerine destek verildiğini anlattı. Erdoğan, gelecekte eğitim imkanlarının artırılabileceğini ve Maarif Vakfının Trablusşam'da faaliyet gösterebileceğini ifade etti. Ziyaret kapsamında Sadakataşı Derneği tarafından Kavaşra Belediyesine gıda, hijyen, giyim ve ısınma malzemelerinden oluşan 4 tır insani yardım teslim edildi.

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        TÜRKMENLERDEN BİLAL ERDOĞAN'A COŞKULU KARŞILAMA

        Kavaşra'da yaşayan Türkmenler, Türk heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Köy sakinlerinden Nimet Abbas, "Lübnan bizim kanımız, Türkiye bizim kanımız. Bu ziyaretten dolayı çok onurlu ve mutluyuz." dedi. Kavaşralı Hüsameddin ise Türkiye'nin desteklerine teşekkür ederek, "Bu ziyaretten dolayı hislerimi anlatamıyorum. (Sevinçten) Kalbim patlıyor." ifadelerini kullandı. Karşılamaya katılan çocuklardan Lin de Bilal Erdoğan'ı köylerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kavaşra'daki temaslarının ardından Aydamun köyüne geçen Erdoğan, burada da Türkmenler tarafından karşılandı ve belediye binasında vatandaşlarla bir araya geldi.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAMLARINI İLETTİ

        Aydamun'daki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Bilal Erdoğan, "Bugün sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve muhabbetlerini getirmek için buradayım." dedi. Türkiye'nin çevresinde barış, istikrar ve huzurun sağlanması için çalıştığını belirten Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerin bölgenin geleceği açısından umut verdiğini söyledi. Lübnan ekonomisinin güçlenmesini temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın ve Lübnanlıların yanında olduğunu vurguladı. Lübnan'ın kuzeyindeki Kılayat Havalimanı'nın yakın zamanda açılacağını belirten Erdoğan, hava yolu bağlantısının Türkiye ile ulaşımı kolaylaştıracağını, ilerleyen dönemde kara, demir ve deniz yolu bağlantılarının da güçlenmesini beklediklerini ifade etti. Türk vatandaşlarına Lübnan'daki Türkmen köylerini ziyaret etme çağrısında bulunan Erdoğan, "Buranın ne kadar güzel, buradaki insanların ne kadar iyi kalpli olduğunu gelip gördüm. İnşallah Türkiye'ye sesleniyorum: Siz de gelin, bu güzel beldeyi, bu güzel toprakları, bu güzel insanları görün." dedi.

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        #bilal erdoğan
        #lübnan
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