Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM'den ABD'nin UCM kararına kınama

        BM'den ABD'nin UCM kararına kınama

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararını kınayarak, "Bugünkü karar, UCM'nin kilit bir rol oynadığı uluslararası ceza adaletine yönelik ortak çabalara ciddi bir darbe vurmaktadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 20:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BM'den ABD'nin UCM kararına kınama

        BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklama yaptı.

        Dujarric, ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırım kararına değinerek, "Genel Sekreter, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine bir kurum olarak yaptırım uygulama kararını kınamaktadır." ifadesini kullandı.

        Guterres'in yaptırımların UCM çalışmalarını olumsuz etkilemesi ve UCM çalışanlarının görevlerini yerine getirmesini zorlaştırmasından "derin endişe" duyduğunu aktaran Dujarric, Guterres'e atfen, "Bugünkü karar, UCM'nin kilit bir rol oynadığı uluslararası ceza adaletine yönelik ortak çabalara ciddi bir darbe vurmaktadır. Uluslararası suçlardan hesap sorulması ve mağdurlara adalet sağlanması, barış, güvenlik, insan hakları ve temel özgürlüklere yönelik küresel taahhüdümüzün merkezindedir." diye konuştu.

        REKLAM

        Dujarric, Genel Sekreter'in UCM ve yetkililerinin bağımsızlığına olan sarsılmaz desteğini yineleyerek, "Genel Sekreter, tüm devletleri uluslararası hukuk kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye ve uluslararası toplumu ilgilendiren en ciddi suçlardan hesap sorulmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye çağırmaktadır." dedi.

        ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım kararı

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün UCM eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

        Rubio, "Başkan Trump, UCM'nin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, UCM'ye yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullanmıştı.

        REKLAM

        Mahkemenin üyesi olmadıklarını ve bu mahkemenin Amerikan vatandaşları üzerinde herhangi bir yetkisinin olduğunu kabul etmediklerini vurgulayan Rubio, "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        Mahkeme, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise söz konusu karara şiddetle itiraz etmiş ve kararı tanımadığını dile getirmişti.

        Washington yönetimi, ağustos ayında Mahkeme Başkanı Tomoko Akane de dahil olmak üzere UCM yargıçlarına ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BM
        #ABD
        #UCM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi!
        A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi!
        TFF'de seçim yok, 5 istifa var!
        TFF'de seçim yok, 5 istifa var!
        Maltepe'deki çökmeye ilişkin 2 tutuklama
        Maltepe'deki çökmeye ilişkin 2 tutuklama
        A Milli Takım'da Montella dönemi 40 maç sürdü!
        A Milli Takım'da Montella dönemi 40 maç sürdü!
        "11 Eylül'den esinlendiğini itiraf etti"
        "11 Eylül'den esinlendiğini itiraf etti"
        Fonların ödenmesine ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te
        Fonların ödenmesine ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te
        Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı
        Fon Koordinasyon Kurulu 4. kez toplandı
        Bugün Ne Oldu? 9 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Ekim 2026 haberleri
        Güllü'nün davasında karar!
        Güllü'nün davasında karar!
        "Suç işleyenin yargı yakasına yapışır"
        "Suç işleyenin yargı yakasına yapışır"
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Restoran ve kafelere "sigara" düzenlemesi
        Balkanlardan sıcak hava geliyor! "Pastırma'nın ardından sağanak başlayacak
        Balkanlardan sıcak hava geliyor! "Pastırma'nın ardından sağanak başlayacak
        Zayıflama iğnelerinin tahtı sallanıyor mu?
        Zayıflama iğnelerinin tahtı sallanıyor mu?
        İflas etti
        İflas etti
        Necla Uygur'a veda
        Necla Uygur'a veda
        Kentsel dönüşüm sebebiyle taşındığı Maltepe'deki binada can verdi!
        Kentsel dönüşüm sebebiyle taşındığı Maltepe'deki binada can verdi!
        Kızını toprağa verdi
        Kızını toprağa verdi
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi
        Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verildi
        "Şampiyonluk ihtimalimiz yüksek"
        "Şampiyonluk ihtimalimiz yüksek"