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        Haberler Dünya BM Genel Kurulu için New York'ta güvenlik önlemleri "en üst seviyeye" çıkarıldı

        BM Genel Kurulu için New York'ta güvenlik önlemleri "en üst seviyeye" çıkarıldı

        Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun açılış toplantıları haftası dolayısıyla New York'ta ve BM Genel Merkezi çevresinde güvenlik önlemleri "en üst seviyeye" yükseltildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 10:16 Güncelleme:
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        New York'ta güvenlik önlemleri en üst seviyede

        New York Ulaşım Departmanından yapılan açıklamaya göre, 81. BM Genel Kurulu toplantısı nedeniyle 20-26 Eylül tarihlerinde Manhattan'daki 1. Cadde’nin 41’inci ve 48’inci sokakları arasındaki bölüm trafiğe kapatılacak.

        Etkinlik süresince hafta içi her gün yoğunluk yaşanacağı gerekçesiyle kent sakinlerinden toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

        New York Polis Teşkilatı (NYPD), Amerikan Gizli Servisi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) birimleri de söz konusu etkinlikte her türlü güvenliği sağlamak için ortak harekat merkezi kurdu.

        Bu kapsamda kara, deniz ve havadan alınacak tedbirlerle "en üst seviyede" güvenlik çemberi oluşturulacağı belirtildi.

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        Federal yetkililer, izinsiz uçan insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirmek için New York polisine özel yetki verdi ve zirve boyunca BM binasının çevresindeki 2 deniz mili yarıçapındaki alanda geçici uçuş yasağı uygulanacağını duyurdu.

        Yetkililer, siber güvenlik konusunda da titiz bir çalışma yürütüleceğini ifade etti.

        "YÜKSEK GÜVENLİK RİSKİ" VURGUSU YAPILDI

        Öte yandan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise 81. Genel Kurul öncesinde Manhattan genelinde uygulanacak olağanüstü güvenlik önlemlerini ve trafik planını açıkladı.

        Mamdani ve ekibi, küresel gerilimler, beklenen yoğun protestolar ve 200’e yakın ülkeden liderlerin katılımı nedeniyle bu yılki zirvenin "yüksek güvenlik riski taşıyan bir ortam" olarak sınıflandırıldığını kaydetti.

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        Ayrıca NYPD'nin bomba imha uzmanları, terörle mücadele timleri, özel eğitimli köpekleri ve ağır silahlı birlikleri, Manhattan genelinde 24 saat nöbette olacak.

        BM Genel Merkezinin hemen arkasında bulunan East River üzerinde ise ABD Sahil Güvenlik birimine ait unsurların da sürekli devriyede olacağı kaydedildi.

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        #new york
        #BM Genel Kurulu
        #haberler
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