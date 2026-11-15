Brezilya'daki seçim yenilgisinin ardından ABD'ye kaçmıştı: Bolsonaro, kalıcı oturum izni almayı planlıyor

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kaybetmesinin ardından ailesiyle ABD'nin Miami kentine kaçan Bolsonaro, The Epoch Times'a verdiği röportajda, Brezilya'daki siyasi faaliyetlerini yurt dışından sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Bolsonaro, ABD'den ülkesini savunabileceğini ve siyasi tabanıyla iletişim kurarak ortak kararlar almayı sürdüreceğini dile getirdi.

ABD halkına ve Başkan Donald Trump'a kendisini ve ailesini kabul ettikleri için teşekkür eden Bolsonaro, ABD'de yasal yollarla kalıcı oturum elde etmek için çalışacağını ve bunu planladığını aktardı.

Bolsonaro, Trump yönetiminin ABD ara seçimlerindeki Cumhuriyetçilerin yenilgisinin ardından yoğun bir gündemi olduğunu düşündüğünü, bu nedenle kendileriyle görüşmek için daha uygun bir zamanı bekleyeceğini kaydetti.

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ABD'de bulunduğu süre boyunca sokakta, restoranlarda ve havalimanlarında karşılaştığı Amerikalıların kendisine destek mesajları verdiğini ifade eden Bolsonaro, bu yaklaşımdan güç aldığını anlattı.