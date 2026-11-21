ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağını vurduğu ve uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı yönündeki açıklamasını yalanladı. CENTCOM'un X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın dün ABD'ye ait herhangi bir F-16 savaş uçağına saldırı düzenlemediği belirtildi. Orta Doğu'da görev yapan tüm ABD savaş uçaklarının güvende olduğu ve durumlarının teyit edildiği bildirildi.

İRAN, F-16'NIN FÜZEYLE VURULDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının füze atışı sonucu hasar gördüğünü ve acil iniş yapmak zorunda kaldığını öne sürmüştü. İran devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde ise savaş uçağının hasar gördüğünü açıkça ortaya koyan bir görüntü yer almamıştı.