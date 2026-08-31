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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları'nda

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları'nda

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen açılış töreni ve bağımsızlık kutlamalarına katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 19:19 Güncelleme:
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        Bişkek Hatırası

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nde geçiş yapan Türkiye kortejini selamladı.

        Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen 6. Göçebe Oyunları Açılış Töreni, ülkelerin kortej yürüyüşleriyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Arena'da düzenlenen törende ayağa kalkarak Türkiye kortejini selamladı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Bişkek
        #Göçebe Oyunları
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