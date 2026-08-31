Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen açılış töreni ve bağımsızlık kutlamalarına katıldı
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 19:19 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Arena'da düzenlenen 6. Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nde geçiş yapan Türkiye kortejini selamladı.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen 6. Göçebe Oyunları Açılış Töreni, ülkelerin kortej yürüyüşleriyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek Arena'da düzenlenen törende ayağa kalkarak Türkiye kortejini selamladı.
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