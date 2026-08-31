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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'e gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 13:28 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Bişkek'e geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılacak.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Kırgızistan
        #haberler
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