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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TDT liderleri, Ankara'da Medeniyet Parkı'nı birlikte açtı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TDT liderleri, Ankara'da Medeniyet Parkı'nı birlikte açtı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Ankara'da Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nın açılışına katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından oluşturulan 645 bin metrekarelik alanın açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TDT liderlerinin katılımıyla gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 19:57 Güncelleme:
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        Türk dünyasını buluşturan açılış

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti.

        Liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden törenin yapıldığı Türk Devletleri Medeniyet Parkı'na Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X'in özel olarak tasarlanan limuzin modelleriyle geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, parkta çam fidanı dikti.

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        Fidan dikiminin ardından, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Muhafız Alayı Bandosu, çeşitli marşlar seslendirdi. Marşlara geleneksel dans gösterisiyle eşlik edildi.

        ORHUN YAZITLARI ÖRNEKLERİNİN ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI-

        Dans gösterisinin ardından, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları tören alanının üzerinden gösteri uçuşu yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve eşi Aygül Caparova, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile parkta bulunan Orhun Yazıtları örneklerinin önünde fotoğraf çektirdi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan konuklara, aralarında Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camisi, Haydarpaşa Garı, Dolmabahçe Sarayı ve Sümela Manastırı gibi kültürel mirasların minyatürlerinin bulunduğu bölümü gezdirdi.

        "ATLARIN DANSI: DİRİLİŞ ATEŞİ" GÖSTERİSİ SERGİLENDİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuklar, TOGG T10X'in özel olarak tasarlanan limuzin modelleriyle Malazgirt Gösteri Merkezi'ndeki kültürel programa da katıldı.

        Programda, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan destansı yolculuğunu anlatan "Atların Dansı: Diriliş Ateşi" gösterisi sergilendi.

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        Buradaki programda, TDT liderlerinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da yer aldı.

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