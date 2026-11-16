Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile bir araya geldi
Giriş: 16 Kasım 2026 - 15:11 Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Brüksel'de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Brüksel'de Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştüğü bildirildi.
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