Dışişleri Bakanı Fidan Brüksel'e gidiyor: AB’nin güvenlik toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Brüksel'e gidiyor. Bakan Fidan, Avrupa Birliği'nin Güvenlik ve Bağlantısallık Toplantısı'na katılacak.

Toplantı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek. Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Orta Asya ve Kafkas ülkelerinden de temsilciler toplantıda yer alacak.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, İKİ AYRI OTURUMDA KONUŞACAK

Dışişleri Bakanı Fidan, iki oturumda konuşacak. İlk oturumda, AB ile Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya arasındaki enerji ve ulaştırma bağlantıları ele alınacak. İkinci oturumda ise Karadeniz güvenliği ve bölgesel istikrar konuşulacak. Fidan ayrıca, ikili görüşmeler de yapılacak.