Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkenin yerleşim ticareti yasağı kararını destekledi

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada dahil 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasaklama kararını desteklediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirilen yerleşim faaliyetlerine karşı atılan bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Filistin topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlere karşı duruşunu sürdüreceği vurgulandı.

Birleşik Krallık, Fransa, Kanada ve bazı Avrupa ülkeleri daha önce de Batı Şeria'daki İsrail yerleşim faaliyetlerine yönelik çeşitli kısıtlama ve yaptırım adımlarını gündeme getirmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.