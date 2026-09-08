Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkenin yerleşim ticareti yasağı kararını destekledi

        Dışişleri Bakanlığı, 12 ülkenin yerleşim ticareti yasağı kararını destekledi

        Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına destek verdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 19:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dışişleri'nden 12 ülke kararına destek

        Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada dahil 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasaklama kararını desteklediğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirilen yerleşim faaliyetlerine karşı atılan bir adım olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Türkiye'nin Filistin topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlere karşı duruşunu sürdüreceği vurgulandı.

        Birleşik Krallık, Fransa, Kanada ve bazı Avrupa ülkeleri daha önce de Batı Şeria'daki İsrail yerleşim faaliyetlerine yönelik çeşitli kısıtlama ve yaptırım adımlarını gündeme getirmişti.

        REKLAM

        Dışişleri Bakanlığı, bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dışişleri
        #Batı Şeria
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanlar'ı kabul etti
        Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da!
        Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da!
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Antalya'da korkutan görüntüler! Alevler evleri tehdit ediyor!
        Antalya'da korkutan görüntüler! Alevler evleri tehdit ediyor!
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı