İspanya'da muhalefet, hükümetin Ceuta'daki düzensiz göç politikasına tepki için meydanlara çıktı

Sebte'deki düzensiz göçmen akınının "Fas kaynaklı yürütüldüğünü, tüm göstergelerin operasyonun bu ülke tarafından koordine edildiğini gösterdiğini" savunan ana muhalefet lideri, bu zamana kadar Fas'ı koruyan açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın istifa etmesini ve Başbakan Sanchez'in ülkeyi hemen erken seçime götürmesini talep etti.