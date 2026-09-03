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        Haberler Dünya İspanya'da muhalefet, hükümetin Ceuta'daki düzensiz göç politikasına tepki için meydanlara çıktı

        İspanya'da muhalefet, hükümetin Ceuta'daki düzensiz göç politikasına tepki için meydanlara çıktı

        İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) 30-31 Temmuz'da Fas'tan yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin girişinin ardından yaşanan krizde sol görüşlü hükümeti sorumlu tutan muhalefetteki sağ ve aşırı sağcı partiler, ülke genelinde gösteriler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        Sebte'nin İspanya'nın egemenliği altında olmasına atfen her yıl 2 Eylül'de kutlanan "Sebte Günü", bu yıl ülke genelinde kente destek ve hükümeti protesto gösterilerine dönüştü.

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        Belediyeler Federasyonu'nun çağrısıyla başta başkent Madrid olmak üzere ülke genelindeki tüm büyük kentlerde yapılan gösterilere ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox da destek verdi.

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        Düzensiz göçmen krizinin yaklaşık bir ay sonrasına denk gelen gösterilerde binlerce kişi, Sebte'nin İspanya egemenliği altında olmasına destek verirken, kentteki düzensiz göçmen krizine çözüm talep etti ve azınlık sol koalisyon hükümetinin krizi yönetme biçimine tepki gösterdi.

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        Ellerinde İspanyol bayrakları taşıyan göstericiler, meydanlarda "hükümet istifa" sloganları attı.

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        Muhalefetten hükümete istifa ve erken seçim baskısı

        Bu arada PP lideri Alberto Nunez Feijoo, basına yaptığı açıklamalarda Başbakan Pedro Sanchez'i, ülkenin güvenliğini sağlayamamakla ​​​​​​​ve İspanya'nın toprak bütünlüğünü savunmakta başarısız olmakla suçladı.

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        Sebte'deki düzensiz göçmen akınının "Fas kaynaklı yürütüldüğünü, tüm göstergelerin operasyonun bu ülke tarafından koordine edildiğini gösterdiğini" savunan ana muhalefet lideri, bu zamana kadar Fas'ı koruyan açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın istifa etmesini ve Başbakan Sanchez'in ülkeyi hemen erken seçime götürmesini talep etti.

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        Aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da Madrid'de destek verdiği eylem sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Sanchez için "tehlikeli bir psikopat" ifadesini kullanarak, "bir uşak gibi Fas rejiminin hizmetinde olmakla" suçladı.

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        Başbakan Sanchez, yarın Meclis Genel Kurulu'nda Sebte'de yaşanan olaylarla ilgili konuşacak.

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        Ne olmuştu?

        Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30-31 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

        Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

        İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

        Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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