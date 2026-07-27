Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gazze'de 2 aileye ait 99 cenaze çıkarıldı

        Gazze'de 2 aileye ait 99 cenaze çıkarıldı

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Ebu Şeria ve el-Hasayine ailelerine ait bir binanın enkazından iki aileye ait 99 cenazenin çıkarıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 21:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gazze'de 2 aileye ait 99 cenaze çıkarıldı

        Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, arama kurtarma ekipleri, kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail saldırısında yıkılmış bir binanın enkazını kaldırmak üzere çalışma yürüttü.

        Ekim 2023 ile 7 Haziran 2025'te İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan binada onlarca kişi hayatını kaybetmiş, yaşamını yitirenlerin büyük bir kısmı enkaz altında kalmıştı.

        Teknik imkansızlıklara ve operasyonlardaki zorluklara işaret eden arama kurtarma ekipleri, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala binlerce kişinin cenazesinin kayıp olduğunu belirtti.

        Gazze'de enkaz sorunu

        İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de 50 ila 68 milyon ton arasında enkaz oluşurken, yaklaşık 8 bin 500 cenaze hâlâ bu yıkıntıların altında çıkarılmayı bekliyor.

        Ekim 2025'te yapılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması ağır iş makinelerinin bölgeye girişini öngörmesine rağmen, İsrail sınır kapılarını kapalı tutarak kente yardımların girişine izin vermiyor.

        Mevcut şartlarda bölgedeki tek iş makinesiyle arama çalışmalarını yürüten sivil savunma ekipleri, uluslararası toplumun gerekli ekipman desteğini sağlaması halinde yıllar sürecek olan bu sürecin yaklaşık 3 ay içinde tamamlanabileceğini vurguluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti; saldırı kamerada

        NİĞDE'de trafikte çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü, tartıştığı kargo çalışanını aracının içinde darbetti. Darp anı trafikteki başka bir sürücünün kask kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek