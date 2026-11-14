Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katarlı mevkidaşı Al-Mannai ile bölgesel konuları görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı
Giriş: 14 Kasım 2026 - 21:17 Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ