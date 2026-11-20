Gürcistan'da 5 katlı apartmanda patlama: 6 ölü
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te dün patlama nedeniyle hasar gören 5 katlı apartmanın enkazı altında kalan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldı, bir çocuk ise kurtarıldı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 06:32 Güncelleme:
Tiflis'te Poniçala semtindeki 5 katlı apartmanın enkazında başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili, hasar gören apartmanın enkazında saatler boyunca yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AA'nın haberine göre, enkaz altında kalan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını aktaran Tamazaşvili, bir çocuğun da kurtarıldığını ifade etti.
Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun olduğunu kaydeden Tamazaşvili, yaralanan 5 kişinin ise gün içinde hastaneye kaldırıldığını dile getirdi. Tamazaşvili, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğunu söyledi.
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Tamazaşvili, patlamanın bir ısıtıcıdan kaynaklandığını ifade etmişti.
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