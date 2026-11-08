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        Haberler Dünya İran'da Ocak 2026'daki gösterilerde "şiddet eylemlerine karıştığı" gerekçesiyle 3 kişi idam edildi

        İran'da Ocak 2026'daki gösterilerde "şiddet eylemlerine karıştığı" gerekçesiyle 3 kişi idam edildi

        İran'da, yerel para biriminin değer kaybı ve ekonomik gerekçelerle başlayarak yönetim karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde "şiddet eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        İran'da 3 kişi idam edildi

        İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, Hamid Kazimi, Hasan Deyyibend ve Rıza Zengene adlı hükümlüler idam edildi.

        Söz konusu kişilerin, Ocak 2026'daki gösteriler sırasında Kerec kentinde elektrik trafolarına zarar vermek, kamu ve özel mülkiyete tahrip amaçlı saldırmak, halkı provoke etmek, güvenlik güçlerine saldırmak ve molotof kokteyli kullanmak gibi eylemlerden suçlu bulundukları bildirildi.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ulusal para biriminin döviz karşısındaki hızlı değer kaybı ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle Tahran Büyük Çarşısı'nda esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

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        Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen olayların ardından hükümet, ülke genelinde internet erişimini kesmişti.

        İranlı resmi makamlar gösterilerdeki toplam can kaybına ilişkin resmi bir sayı açıklamazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını iddia etmişti.

        İran Şehit ve Gaziler Vakfına bağlı Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada ise gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

        Açıklamada, bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı gruplar" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu savunulurken, 690 kişinin ölüm nedenine ilişkin ayrıntı verilmemişti.

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