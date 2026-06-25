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        Haberler Dünya İran, Donald Trump'ın iddiasını yalanladı | Dış Haberler

        İran, Donald Trump'ın iddiasını yalanladı

        İran Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın serbest bırakılacak dondurulmuş varlıklarıyla Amerikan tarım ürünleri alacağına dair iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        İran, Trump'ın iddiasını yalanladı

        İran Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamasına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajla cevap verdi.

        Kalibaf, mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "ABD, serbest bırakılan varlıklarımızın onların tarım ürünlerini satın alacağını yalan bir şekilde iddia ediyor. İlginç. Hasat ettiğimiz tek ürün, sizin ektiğiniz on yıllardır süren güvensizlik. Organik, bol ve ev yapımı fakat görünüşe göre, ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor."

        İran ile ABD arasında 14 Haziran'da varılan mutakabat metninin 11. maddesinde İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılacağı ve serbest bırakılan varlıkların İran Merkez Bankası tarafından belirlenen nihai alıcıya ödeme için tamamen kullanılabilir hale getirileceği belirtiliyor.

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        ABD Başkanı Trump ise İran ile varılan mutakabat kapsamında serbest bırakılacak Tahran'ın dondurulmuş varlıklarının ABD tarafından kontrol edileceğini ileri sürmüştü.

        Trump, İran'ın paranın bir kısmıyla ABD'den mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerini satın alacağını söylemişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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