İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı semalarında, Devrim Muhafızları Ordusunun yeni nesil hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, vurulan MQ-9 tipi İHA'nın bu türde ABD'ye ait düşürülen 58'inci İHA olduğu öne sürüldü.