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        Haberler Dünya İran: "Ordumuz, ABD ile İsrail’in yanlış bir hesap yapmasını eli tetikte bekliyor"

        İran: "Ordumuz, ABD ile İsrail’in yanlış bir hesap yapmasını eli tetikte bekliyor"

        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, ülkesinin olası bir askeri çatışmaya hazır olduğunu söyledi ve "Ordumuz, ABD ile İsrail'in yanlış bir hesap yapmasını eli tetikte bekliyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        İran'dan "ordumuz tetikte bekliyor" mesajı

        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin olası bir askeri çatışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Ordumuz her zamankinden daha hazırlıklı şekilde ABD ile İsrail’in yanlış bir hesap yapmasını eli tetikte bekliyor." açıklamasını yaptı.

        ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Azizi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin askeri çatışmalara hazır olduğunu belirtti.

        Azizi, "Ordumuz her zamankinden daha hazırlıklı şekilde ABD ile İsrail’in yanlış bir hesap yapmasını eli tetikte bekliyor. Emin olunuz ki alacakları yanıt her zamankinden daha şiddetli ve yıkıcı olacak." ifadelerini kullandı.

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        #iran
        #ABD
        #haberler
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