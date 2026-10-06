İran: "Ordumuz, ABD ile İsrail’in yanlış bir hesap yapmasını eli tetikte bekliyor"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin olası bir askeri çatışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Ordumuz her zamankinden daha hazırlıklı şekilde ABD ile İsrail’in yanlış bir hesap yapmasını eli tetikte bekliyor." açıklamasını yaptı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Azizi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin askeri çatışmalara hazır olduğunu belirtti.

Azizi, "Ordumuz her zamankinden daha hazırlıklı şekilde ABD ile İsrail’in yanlış bir hesap yapmasını eli tetikte bekliyor. Emin olunuz ki alacakları yanıt her zamankinden daha şiddetli ve yıkıcı olacak." ifadelerini kullandı.