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        Haberler Dünya İranlı Bakan Yardımcısı Garibabadi: Savaş sonuç vermedi şimdi adını ekonomik savaş koydular

        İranlı Bakan Yardımcısı Garibabadi: Savaş sonuç vermedi şimdi adını ekonomik savaş koydular

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin Tahran'ın yenilginin eşiğinde olduğu yönündeki iddialarını eleştirerek, Washington'ın kendi hesap hatalarını gizlemek için daha "büyük yenilgilerle sonuçlanan adımlar attığı" değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        İran'dan ABD'ye: Savaş sonuç vermedi, ekonomik savaş açtılar

        Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın yenilginin eşiğinde ve bir ipe bağlı olduğu" iddiasında bulunan ABD'nin, buna rağmen bütün müttefiklerinden yardım istediğini belirtti.

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        ABD'nin yanlış hesaplamalar yaptığını ifade eden Garibabadi, "Sorun, her seferinde örtbas etmek zorunda kaldıkları yanlış hesaplamalardır. Bunun için kendileri açısından daha büyük bir yenilgi yaratmak zorunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Garibabadi, ABD'nin İran'a yönelik askeri girişimlerinin sonuç vermediğini savunarak, "Askeri savaş sonuç vermedi, şimdi bir sonraki yenilginin adını 'ekonomik savaş' koydular." açıklamasını yaptı.

        ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere ve kuruluşlara ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirterek, İran'a yönelik "ekonomik D-Day" olarak nitelendirdiği yeni bir baskı kampanyası başlatacağını duyurmuştu.

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        #iran
        #ABD
        #savaş
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