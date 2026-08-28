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        Haberler Dünya İranlı yetkili, Trump'ın Hürmüz Boğazı'yla ilgili paylaşımına "şizofreni" tanımıyla yanıt verdi

        İranlı yetkili, Trump'ın Hürmüz Boğazı'yla ilgili paylaşımına "şizofreni" tanımıyla yanıt verdi

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" olarak nitelendirmesine "şizofreni" tanımını kullanarak cevap verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 15:14 Güncelleme:
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        İran'dan Trump'a: Şizofren

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı "ABD toprağı" olarak gösteren paylaşımına alaycı şekilde tepki gösterdi.

        Garibabadi, paylaşımında Trump’ın, Boğazı "yeni ABD toprağı" gösteren paylaşımlarına gönderme yapan bir görseli kullandı.

        Görselin yanı sıra Garibabadi, paylaşımında şizofreni kelimesinin "düşünce bozukluğu ve gerçekliğin çarpıtılmış algısıyla kendini gösteren karmaşık bir psikotik bozukluk" şeklindeki tanımına yer verdi.

        Garibabadi, devamında hastalığın "en yaygın belirtilerinin halüsinasyon ile hezeyan olduğu, bu tür hastaların 24 saat gözetim altında tutulması gerektiği" ifadesini kullandı.

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        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, "ABD Toprakları" başlığı altında Porto Riko, Guam, Amerikan Samoası gibi gerçek ABD topraklarının bayraklarının yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın da "yeni ABD toprağı" olarak yer aldığı görseli paylaşmıştı.

        Trump, dün de Kanada ile ABD arasında yer alan "Ontario Gölü"nü "Amerika Gölü" ilan etmişti. ABD Başkanı daha önce de "Meksika Körfezi"nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.

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        #trump
        #iran
        #şizofren
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