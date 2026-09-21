İspanya'da Başbakan Sanchez'in eşi halk jürisinin karşısında sanık koltuğuna oturacak

İspanyol yargıç Juan Carlos Peinado, uzun süredir siyasi tartışmalara neden olan, Başbakan Sanchez'in eşi ile ilgili soruşturmayı tamamlayarak, emekliye ayrılmadan bir hafta önce aldığı kararla Begona Gomez'in yargılanmasına hükmetti.

Peinado, Gomez hakkında nüfuz ticareti ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla dava açılmasına ve halk jürisi önünde yargılanmasına karar verdi.

Gomez, Madrid Complutense Üniversitesindeki akademik kürsüyü ve eş yöneticiliğini üstlendiği iki yüksek lisans programının yönetimi sırasında başbakan olan eşi Sanchez'in nüfuzunu kullanarak iş bağlantıları yapmak ve bir yazılım programı alımında usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

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İspanyol yargıç ayrıca, Gomez'in danışmanı Cristina Alvarez hakkında da yalnızca bir yazılımın usulsüz kullanımıyla bağlantılı zimmete para geçirme suçlamasıyla dava açılmasına hükmetti.

Başbakan Sanchez'in eşi hakkındaki suçlamaları yapan aşırı sağcı Hazte Oir adlı dernek, Gomez için 13 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Begona Gomez'in sanık koltuğuna oturmasıyla İspanya tarihinde ilk defa bir başbakanın eşi yargılanmış olacak.

Hükümet, Begona Gomez'in yargılanması kararını kınadı

Diğer yandan, İspanya'daki azınlık sol hükümetinin kaynaklarından basına yapılan açıklamalarda, "aşırı sağa yakın olduğu, keyfi ve siyasi hareket ettiği" iddia edilen yargıç Peinado'nun kararı kınandı.

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Bir hükümet kaynağı "Bu kararı, sırf Başbakan’ın eşi olduğu için Begona Gomez’e yönelik yürütülen adli bir zulümden kaynaklanan, keyfi ve haksız bir soruşturma olarak görüyor ve reddediyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.