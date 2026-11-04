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        Haberler Dünya Avrupa İspanya Ulaştırma Bakanı Puente, hızlı tren faciası sonrası istifa etti

        İspanya Ulaştırma Bakanı Puente, hızlı tren faciası sonrası istifa etti

        İspanya Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago, 28 Ekim'de Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpıştığı ve 69 kişinin öldüğü kazanın ardından istifa etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 03:22 Güncelleme:
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        İspanyol Bakan, hızlı tren faciası sonrası istifa etti

        Bakan Puente, tren kazasıyla ilgili mecliste yaptığı konuşmada, istifasını açıkladı. İstifasının nedenini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıklayan Puente, bu kararın, "partisinin ve kendisinden önce gelenlerin belirlediği, daha adil ve eşitlikçi bir ülke ve toplum vizyonuna hizmet etmek için her şeyini verenlerin standartlarına uygun olmak amacıyla alındığını" söyledi.

        Bir ulaştırma bakanının, "bir yıldan kısa bir süre içinde bu büyüklükte iki kaza yaşanmışken görevine devam edemeyeceğini" belirten Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çektiğini duyurdu.

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        AA'nın haberine göre, Puente, Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid'den liste başı adayıydı. Valladolid kentinde 2015-2023 yıllarında belediye başkanı olan 58 yaşındaki Puente, 2023'ten bu yana Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı olarak görev yapıyordu.

        Toledo yakınlarında 28 Ekim'de meydana gelen hızlı tren kazasının ardından koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki tüm siyasi partiler Puente'nin istifasını istemişti. Faciaya dönüşen kazada 69 kişi hayatını kaybetmişti.

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        #haberler
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