İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Filistin Yönetimi'ne topyekün saldırı tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliye yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili, "7 Ekim benzeri bir saldırı gerçekleşmesi halinde", orduya Filistin Yönetimi'ne karşı topyekün saldırıya hazırlanması talimatı verildiğini belirtti.

Katz, Nablus yakınlarındaki Usarin bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliye bıçaklı saldırı düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

İsrailli Bakan, Filistin Yönetimi güvenlik güçlerinin veya bunlara bağlı grupların "7 Ekim benzeri" bir saldırı başlattığının ya da böyle bir saldırıya hazırlandığının tespit edilmesi halinde, orduya Batı Şeria’da topyekün bir saldırıya hazırlanması talimatı verildiğini söyledi.

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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, her bölgesinde Filistinlilere yoğun saldırılar düzenlediği Batı Şeria'ya dair Katz’ın ana hatlarını çizdiği plana göre İsrail, bölge genelinde Filistin Yönetimi’nin üst düzey yetkililerine, güvenlik birimlerine ve "terör altyapısı" olarak nitelediği hedeflere yönelik saldırılar başlatacak.

Savunma Bakanı, saldırıların suikastları, olay yerindeki şehir ve köylerdeki Filistinlilerin tahliyesini ve temizlenen bölgelerde İsrail askeri varlığının kalıcı hale getirilmesini kapsayabileceğini ileri sürdü.

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Katz, söz konusu muhtemel planı İsrail'in Gazze ve Lübnan'da oluşturduğu işgal bölgelerinin yanı sıra, ordunun daha önce Cenin Mülteci Kampı'nda ve Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılara benzetti.

İsrailli Bakan Katz, "Geçmişte olduğu gibi yıllarca sürecek bir intifada gerçeğine geri dönülmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katz, güvenlik durumunda ciddi bir bozulma yaşanması ve Filistin Yönetimi güçlerinin ya da bağlantılı grupların geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığına dair kesin istihbarat elde edilmesi halinde söz konusu planının devreye sokulacağını savundu.

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İsrail'in mevcut Batı Şeria politikasının üç önceliğe dayandığını dile getiren Katz, bunların, "Filistin kaynaklı terörle mücadele etmek, Yahudi yerleşim yerlerini genişletmek ve güvenlik istikrarını korumak" olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu, Nablus yakınlarındaki Usarin bölgesinde bir bıçaklı saldırı meydana geldiğini, saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığını ve daha sonra Kabalan bölgesinde yakalanarak öldürüldüğünü açıklamıştı.