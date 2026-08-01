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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

        Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin açıklamalar yapılırken İsrail ordusunun düzenlediği son saldırılarda, 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 21 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlediği saldırılarda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 02:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor.

        Gazze kentinin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'ne düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Deyr el-Belah kentinin kuzeydoğusundaki Selahaddin Caddesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında da 38 yaşındaki Muhammed Abdunnasır el-Hatib hayatını kaybetti.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Haccavi ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı.

        Deyr el-Belah kentinin Ebu Arif Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan İsrail saldırısında 5 kişi, aynı bölgede İHA ile düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Han Yunus kentinin güneyindeki Alem Kavşağı ile kent merkezindeki Ebu Humeyd Kavşağı çevresinde İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

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        Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesinde sivillerin toplandığı alana düzenlenen İHA saldırısında ise bir kadın ve bir çocuğun yaralandığı kaydedildi.

        İsrail ordusunun Han Yunus kentinin batısındaki Mezbaha bölgesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği İHA saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu aktarıldı.

        Deyr el-Belah kentinin El-Hadbe bölgesinde Ebu Amra ailesine ait eve düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

        ORTA VE KUZEY KESİMLERE SALDIRI

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor.

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        Deyr el-Belah kentindeki Ebu Arif Caddesi'ne dün düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan 33 yaşındaki Mahmud Muhammed Fatayir hayatını kaybetti.

        İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda da 4 Filistinli yaralandı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

        Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1214 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 977 kişi yaralandı.

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