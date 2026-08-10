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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran ile müzakerelere yönelik açıklama: Süreci sessizce yürütüyoruz

        ABD Başkanı Trump'tan İran ile müzakerelere yönelik açıklama: Süreci sessizce yürütüyoruz

        ABD Başkanı Trump, İran ile devam eden müzakere sürecine yaptığı açıklamada, "Bunu sessizce yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Trump, İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon emri vermek yerine İran üzerindeki ekonomik baskının artmasına izin vermeye hazır olduğunun sinyalini verdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 08:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump: İran ile müzakereleri sessizce yürütüyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili, önceki tutumunun aksine, ilişkileri "sessizce" yürütmeyi benimsediklerini söyledi.

        Trump, Axios'a telefonla yaptığı açıklamada, İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İran'la müzakerelerin gidişatı sorulan Trump, "Bunu sessizce yapıyoruz." dedi.

        Trump, İran'la "sadece yarı müzakere halinde" olduklarını belirterek, "İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz." ifadelerini kullandı.

        İran'ın ekonomik olarak "çok kötü durumda" olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını vurgulayan Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi.

        Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda ise "İşler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi." değerlendirmesinde bulundu.

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        ABD medyasında, Trump'ın son bir haftaya kadar İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olduğu, ancak Amerikan ordusundan özellikle bazı nitelikli füze stoklarının ciddi ölçüde azaldığı yönünde bilgilendirme almasının ardından bu kararından vazgeçtiğine ilişkin haberlere yer verilmişti.

        Ayrıca ABD Başkanı'nın yaklaşık son bir hafta boyunca yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik söylemlerinde daha dikkatli olduğu gözlenmişti.

        "TRUMP GERİLİMİ DÜŞÜRMEYE İKNA EDİLDİ"

        Diğer yandan Axios perde arkasında ABD'li yetkililerin, Trump'ın bir hafta önce İran'a karşı büyük çaplı askeri operasyonlara yeniden başlanmasından yana olduğunu ancak şimdilik gerilimi düşürmeye ikna edildiğini söyledi

        Yetkililerden biri, çatışmaların İran rejiminin savaşın sonuçlarıyla, altyapıya verilen hasarla ve ortaya çıkan derin ekonomik krizle yüzleşmekten kaçınmasına olanak sağladığını söyledi

        ABD'li yetkili, İran savaşa dahil olmadığında, elinde gerçek bir çözüm bulunmayan karanlık bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldığını belirtti

        Aynı zamanda ABD'li yetkili, her gece yaklaşık 8 milyon varil petrolün, ABD ordusuyla koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'nın güney hattı üzerinden Körfez'den çıkarıldığını söyledi. ABD, bir anlaşmaya varılmadığı sürece daha fazla petrol çıkarmaya çalışacak.

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