İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İran'a "uçaklarımız kalkmaya hazır" tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasıyla Tahran'ın ülkesine saldırma ihtimalinin de yükseldiğini öne sürerek, "Uçaklarımız kalkmaya hazır." tehdidinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Katz, İran'ın eylül ayında kutlanacak Yahudi bayramları sırasında İsrail'e saldırabileceğini iddia etti.

ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasının Tahran'ın İsrail'e yönelik olası saldırı riskini yükselttiğini savunan Katz, "ABD ile koordineli olarak savunma ve saldırı açısından hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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İran'ın Lübnan, işgal altındaki Batı Şeria veya Gazze üzerinden dolayı saldırı başlatabileceğini öne süren Katz, "Uçaklarımız havalanmaya hazır." ifadeleriyle Tahran'ı tehdit etti.