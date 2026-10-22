İsrail, seçimler öncesinde 'yabancı etki' iddiasıyla bazı sosyal medya hesaplarını kaldırdı

Gün Başlıyor - 21 Ekim 2026 (Bakan Şimşek'ten Fonların Tasfiyesi Açıklaması)

Bakan Şimşek'ten fonların tasfiyesi açıklaması. Mekke İttifakı Anlaşması Meclis'e geldi. AB-Atina'da Libya Anlaşması rahatsızlığı. Üsküdar'ın yeni Başkanvekili belli oldu. Selde kaybolan Ahmet Derin'den acı haber. İstanbul'da trafikte son durum ne? Milas Belediye Başkanı gözaltında. MEB'den ortak ya... Daha Fazla Göster Bakan Şimşek'ten fonların tasfiyesi açıklaması. Mekke İttifakı Anlaşması Meclis'e geldi. AB-Atina'da Libya Anlaşması rahatsızlığı. Üsküdar'ın yeni Başkanvekili belli oldu. Selde kaybolan Ahmet Derin'den acı haber. İstanbul'da trafikte son durum ne? Milas Belediye Başkanı gözaltında. MEB'den ortak yazılı sınav sistemi. Habertürk'e tüketici özel ödülü. Mekke İttifakı Anlaşması'nın detayları ne? Fon teklifi Genel Kurul'da görüşülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Mark Rutte ile görüştü. İsrail'de seçime geri sayım başladı. Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster