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        Haberler Dünya Avrupa İtalya'da okullarda burka ve başörtüsü yasağı tasarısı

        İtalya'da okullarda burka ve başörtüsü yasağı tasarısı

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sınıflarda yabancı uyruklu öğrenci sayısına sınır getiren ve okullarda burka ile başörtüsü yasağı öngören yasa tasarısının yakında Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        İtalya'da okullarda burka ve başörtüsü yasağı tasarısı

        İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI) gençlik kollarının başkent Roma'da düzenlediği "Fenix" etkinliğine katılan Meloni, burada konuşma yaptı.

        Meloni, İtalya'da bir sınıfta, İtalyan çocukların azınlık oldukları için köşeye sıkıştırılmış hissetmelerinin düşünülemeyeceğini ifade ederek, "Bakanlar Kuruluna, sınıf başına düşen yabancı öğrenci sayısına yasal bir üst sınır getiren, okula uyum konusunda ciddi sorunlar yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu öngören ve okullarda burka ile başörtüsünü yasaklayan düzenleme geliyor." dedi.

        Başbakan Meloni, "Okula yüzü açık şekilde gidilir ve İtalya'da hiç kimse, gerçek ya da sözde bir geleneği gerekçe göstererek genç bir kadının yüzünü gizlemesi gerektiğine karar veremez. Kadın ve erkek arasındaki eşitlik müzakere konusu olamaz. Bu, sokaklarımızda da okullarımızda da geçerlidir." diye konuştu.

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        Bu arada, ulusal basında çıkan haberlere göre, Meloni'nin liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig'in Pontida'da bugün yapılan geleneksel mitinginde burka karşıtı gösteri sahnelendi.

        Söz konusu etkinlikte, "İtalya'nın ve Avrupa’nın İslamlaşmasına asla izin verilmeyeceğine" dair konuşmalar yapıldığı belirtildi.

        İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede kurulan 68 hükümet arasında en uzun ömürlüsü olan Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin son anketlerde oy oranı, muhalefetteki sol ittifakla birbirine yakın görünüyor. Bunda, İtalyan ordusunun eski generallerinden Roberto Vannacci'nin şubat ayında kurduğu aşırı sağcı Ulusal Gelecek (FN) partisinin oy oranının yükseliş trendinde olması ve Meloni hükümetindeki sağ partiler üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkmasının da rol oynadığı değerlendirmeleri yapılıyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #italya
        #Giorgia Meloni
        #burka
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