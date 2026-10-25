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        Haberler Dünya Kenya'da otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişi öldü

        Kenya'da otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişi öldü

        Kenya'nın başkenti Nairobi ile liman kenti Mombasa'yı birbirine bağlayan kara yolunda otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        Kenya'da otobüs kazası: 22 kişi öldü

        Makueni Bölge Komiseri Abdullahi Halif, yerel basına yaptığı açıklamada, kazanın sabah saatlerinde Mtito Andei yakınlarındaki Kanga mevkisinde meydana geldiğini belirtti.

        Halif, 45 yolcu taşıyan otobüsün araçları sollamaya çalışırken karşı yönden gelen kamyonla çarpıştığını kaydetti.

        Kazada 22 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Halif, yaralıların tedavi altına alınmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığını, can kaybının da artabileceğini söyledi.

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