Kuveyt ve Bahreyn'de saldırı alarmı
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını bildirdi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da, mevcut tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulundu
Kuveyt ordusu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
BAHREYN
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulundu.
Bakanlığın, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tehlike uyarısı yapıldı.
Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sükunetlerini korumalarının talep edildiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.
Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.