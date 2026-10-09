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        Haberler Dünya Netanyahu'nun eski sekreterinden "7 Ekim"e ilişkin Başbakan'ın telefon kayıtlarının değiştirildiği itirafı

        Netanyahu'nun eski sekreterinden "7 Ekim"e ilişkin Başbakan'ın telefon kayıtlarının değiştirildiği itirafı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski askeri sekreteri yedek Tümgeneral Avi Gil, Başbakanlık Ofisi yetkililerinin Netanyahu'nun Hamas'ın saldırı gerçekleştirdiği 7 Ekim sabahı yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarında değişiklik yaptığını itiraf etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Netanyahu üzerinde '7 Ekim' baskısı sürüyor

        Başbakan Netanyahu’nun eski askeri sekreteri Gil, Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın o güne ait telefon kayıtlarında tahrifat yaptığını açıkladı.

        İsrail'in Gazze'de şiddetli saldırılar yürüttüğü döneme de denk gelen 7 Ekim'den birkaç hafta sonra yapılan tutanak toplama çalışmalarının yönetmeliklere aykırı yürütüldüğünü fark ettiğini aktaran Gil, durumu derhal başsavcıya bildirdiğini söyledi.

        Başbakanlıkta görevli bir tutanak katibinin kendisine, Özel Kalem Müdürü Braverman'ın talimatıyla o gün Netanyahu'nun yaptığı ilk telefon görüşmesinin saatinin değiştirildiğini bizzat aktardığını dile getiren Gil, "06.40 ile 06.44 arasında yapılan görüşmenin 7 Ekim'in başlangıç anı olan 06.29 olarak değiştirilmeye çalışıldığını" kaydetti.

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        "Netanyahu, esirlerin hayatını siyasi ikbaline kurban etti"

        Netanyahu'ya sert sözlerle yüklenen Gil, Başbakan'ın siyasi kariyerini riske atmamak adına Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirebilecek net fırsatları kasıtlı olarak geri çevirdiğini de vurguladı.

        O dönem kabine toplantılarında Netanyahu'nun, koalisyonunu düşürebilecek bir esir takası anlaşmasını onaylamak yerine hükümetini korumayı seçtiğini belirten Gil, "O sırada esirlerin dönüşüne öncelik verilmesinin doğru olduğunu düşünüyor muydum? Cevap, evet." ifadelerini kullandı.

        Olayların öncesinde tüm güvenlik şeflerinin Netanyahu'yu yaklaşan bir saldırı konusunda defalarca uyardığını söyleyen Gil, Temmuz 2023'te Şin Bet Direktörü Ronen Bar'ın, Netanyahu'nun hastanede bulunduğu sırada bizzat kendisi aracılığıyla Başbakan'a resmi bir 'savaş uyarısı' ilettiğini" dile getirdi.

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        Buna karşın Netanyahu'nun bu uyarının ardından Bar'la duruma ilişkin acil bir toplantı gerçekleştirmediğini belirten Gil, "7 Ekim sabahı saldırının ilk iki saatinde Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirmediğini de" sözlerine ekledi.

        Başbakanlık Ofisi, Gil'in açıklamalarını reddediyor

        İsrail Başbakanlık Ofisi, yayımladığı açıklamada, Gil'in Netanyahu'ya ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

        Söz konusu gün yaşanan istihbarat zafiyetinin sorumluluğunun Netanyahu'ya atılamayacağını ileri süren açıklamada, sorumluluğun orduda ve güvenlik şeflerinde olduğu iddia edildi.

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        Telefon görüşmesi kayıtlarının gizlice değiştirildiği ve İsrailli esirlerin Netanyahu'nun siyasi ikbali için feda edildiği açıklamalarının tamamı reddedildi.

        Muhalefetten Netanyahu'ya soruşturma açılması çağrısı

        Gil'in açıklamaları üzerine İsrail'de muhalefet liderleri Netanyahu hakkında acil soruşturma açılması çağrısı yaptı.

        İsrail'deki seçim anketlerinde birinci parti olarak görünen Yashar Partisi'nin lideri Gadi Eisenkot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun esirlerin hayatı yerine siyasi çıkarlarını ve protokolleri tercih ettiğini" vurguladı.

        Netanyahu'nun bu dönemdeki başarısızlığına ilişkin derhal cezai soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Eisenkot, "Hiçbir şey onu seçimlerden sonra açacağımız devlet soruşturma komisyonundan kurtaramayacak." ifadesini kullandı.

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        Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da sert bir tepki göstererek Netanyahu’yu hedef aldı.

        Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun izlediği politikaların ve esirlerin kurtarılmasına yönelik fırsatların kasıtlı olarak geri çevrilmesinin ülkenin çıkarlarına ihanet niteliği taşıdığını savunarak başbakanı "hainlikle" suçladı.

        Muhalefet kanadından gelen bu tepkiler, Ekim 2023 saldırıları sürecine ve esirler meselesine ilişkin siyasi baskıyı artırırken, konunun kurulacak resmi bir devlet komisyonuyla yargıya taşınması yönündeki talepleri de en üst düzeye çıkardı.

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        #Netanyahu
        #israil
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