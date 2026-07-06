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        Haberler Dünya Netanyahu, Türkiye aleyhine çağrı yaptı

        Netanyahu, Türkiye aleyhine çağrı yaptı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        Netanyahu, Türkiye aleyhine çağrı yaptı

        Türk-Amerikan ilişkilerindeki gelişmelerden rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti arifesinde ABD basınına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.

        Netanyahu, ABD merkezli Fox News'e bölgesel konulara ilişkin açıklama yaptı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Türkiye'ye F-35'lerin ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.

        Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek "İsrail'in hava üstünlüğünün" korunması gerektiğini savundu.

        İran'a ilişkin de konuşan Netanyahu, ülkede nüfusun yüzde 80'inin Tahran yönetiminden nefret ettiğini, öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine işaret ederek yalnızca birkaç milyonun sokaklara döküldüğünü ve sokaklarda "Trump'a ölüm" diye bağırdığını ileri sürerek "Onlar Amerika'nın dostu değiller." ifadesini kullandı.

        Netanyahu, bölge ülkelerinin Hamaney için düzenlenen cenaze törenine temsilci gönderdiğini hatırlatan ABD'nin bölgedeki dostunun İran'a karşı saldırılara katılan İsrail olduğunu savundu.

        Trump ile neredeyse her konuda hemfikir olduklarını iddia eden Netanyahu, ABD'ye yapacağı muhtemel ziyarete ilişkin net bir takvim olmadığını, Abraham Anlaşmaları ve Lübnan görüşmelerini ilerletmek istediklerini ileri sürdü.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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